New York (SID) - Die deutschen Football-Profis Markus Kuhn und Kasim Edebali haben in der US-Eliteliga NFL am Sonntag Niederlagen einstecken müssen. Kuhn und die New York Giants kassierten beim 10:16 vor eigenem Publikum gegen die San Francisco 49ers bereits die fünfte Pleite nacheinander. Edebalis New Orleans Saints verloren mit 10:27 gegen die Cincinnati Bengals.

Am Sonntagabend (Ortszeit) empfingen Björn Werner und die Indianapolis Colts den dreimaligen Champion New England Patriots mit Sebastian Vollmer.