Paris (AFP) Einer der berühmten Zweispitz-Hüte von Napoleon I. ist am Sonntag für mehr als 1,8 Millionen Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Osenat in Paris mitteilte, ging die sogenannte "Bicorne" an einen südkoreanischen Sammler. Weltweit gibt es noch 19 Zweispitz-Hüte, für die belegt ist, dass der französische Kaiser sie trug. Der Erlös des jetzt für 1.884.000 Euro versteigerten Exemplars war zuvor auf 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt worden

