Köln (SID) - Befreiungsschlag für die Niederlande, Dämpfer für Italien: Während Oranje mit dem zweifachen Torschützen Arjen Robben durch das 6:0 (3:0) gegen Lettland dem hart in der Kritik stehenden Bondscoach Guus Hiddink etwas Luft verschafft hat und in der Qualifikation zur EM 2016 den zweiten Sieg feierte, musste sich der viermalige Weltmeister mit einem 1:1 (1:1) gegen Kroatien begnügen. Die Partie war in der Schlussphase für rund zehn Minuten unterbrochen worden, nachdem aus dem kroatischen Block zum wiederholten Mal Feuerwerkskörper aufs Spielfeld geschossen worden waren.

Im Spitzenspiel der niederländischen Gruppe A schlug Tschechien Island mit 2:1 (1:1), die zweitplatzierten Gäste liegen damit nur noch drei Punkte vor Oranje. Nachbar Belgien kam in der Gruppe B gegen Wales nicht über ein 0:0 hinaus.

Der WM-Dritte aus den Niederlanden, der zuvor in fünf Spielen unter Hiddink vier Niederlagen kassiert hatte, meldete sich mit dem zweiten Sieg im vierten Spiel der Gruppe A im Kampf um ein EM-Ticket zurück. Hiddink hatte im Falle einer weiteren Pleite seinen Rücktritt angekündigt.

"Ich bin nie richtig tot gewesen. Dieses Spiel war entscheidend", sagte Hiddink im niederländischen TV: "Ich bin erleichtert. Es war ein prima Sieg." Der überragende Robben sagte: "Wir müssen es nicht komplizierter machen als es ist. Zu Hause muss man gegen Lettland siegen. Das Problem der letzten Monate war, dass wir nicht stabil waren."

Rekordtorjäger Robin van Persie (6.) mit seinem 49. Länderspieltreffer sowie Bayern-Star Arjen Robben (35./82.), Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar (42./89.) und Jeffrey Bruma mit seinem Tordebüt für Oranje (77.) waren erfolgreich. Für Huntelaar waren es die Treffer Nummer 37 und 38 im Nationaltrikot, er zog damit in der "ewigen" Oranje-Torjägerliste an Dennis Bergkamp vorbei auf Rang drei.

Die Führung der Gastgeber durch Antonio Candreva (11.) glich Bundesligaspieler Ivan Perisic (15.) postwendend aus. Sein Wolfsburger Teamkollege Ivica Olic bestritt in Mailand sein 100. Länderspiel. Dortmunds Stürmer Ciro Immobile stand in der italienischen Startelf. Norwegen rückte durch den 1:0 (1:0)-Sieg in Aserbaidschan, den Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Havard Nordveidt (25.) sicherstellte, bis auf einen Zähler an den punktgleiche Spitzenduo heran.

Das Überraschungsteam aus Island war in Pilsen durch Ragnar Sigurdsson (9.) früh in Führung gegangen, Pavel Kaderabek (45.) glich vor der Pause aus. Ein Eigentor von Jon Dadi Bödvarsson (61.) bescherte den Tschechen den vierten Dreier im vierten Spiel. Vier Punkte auf dem Konto hat die Türkei nach dem 3:1 (2:0) gegen Kasachstan durch zwei Treffer von Burak (26./Foulelfmeter und 29.) sowie Serdar Aziz (82.).

In Brüssel fanden Wolfsburgs Offensivstar Kevin de Bruyne und seine Mitspieler kein Mittel gegen die tief stehenden Waliser, die in der Gruppe B damit weiter drei Punkte vor den "Roten Teufeln" liegen. Allerdings verlor die Truppe um Real-Star Gareth Bale die Tabellenführung an Israel. Gil Vermouth (36.), Omer Damari (45.) und Eran Zahavi trafen beim 3:0 (2:0) gegen Bosnien-Herzegowina. Bei den Gästen sah Toni Sunjic die Rote Karte (48.).