Prag (SID) - Die deutsche Fußball-U21-Nationalmannschaft kann im Länderspiel am Dienstag (ab 17.30 Uhr/Eurosport) in Prag gegen Tschechien nicht auf Abwehrspieler Niklas Stark zurückgreifen. Der 19-Jährige vom 1. FC Nürnberg reiste aufgrund eines grippalen Infekts am Sonntag ab.