London (AFP) Der mutmaßliche Mörder mehrere westlicher IS-Geiseln ist laut einem Medienbericht bei einem US-Luftangriff im Irak verwundet worden. Der Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sei vor einer Woche bei der Bombardierung eines Bunkers im westirakischen Al-Kaim verletzt worden, berichtete die "Mail on Sunday". Das britische Außenministerium konnte die Angaben zunächst nicht bestätigen. Die Zeitung stützt sich auf Zeugenaussage einer Krankenschwester, die den Extremisten während seiner Behandlung in einer Klinik erkannt haben will.

