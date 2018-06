Brisbane (dpa) - Der G20-Gipfel in Brisbane ist nach intensiven Beratungen zu Ende gegangen. Neben der Ukraine-Krise ging es dort auch um wirtschaftliche Themen. Angela Merkel nannte es einen Erfolg, dass sich Großbanken nun weltweit an strengere Spielregeln halten müssten. Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers 2008 hatte das Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Und: Die Staaten wollen beim Klimaschutz Tempo machen. Ende 2015 soll in Paris ein bindender Vertrag gegen die Erderwärmung ausgehandelt werden.

