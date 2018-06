Brisbane (dpa) - Der G20-Gipfel hat am zweiten und letzten Tag seine Beratungen wieder aufgenommen. Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer tagen im australischen Küstenort Brisbane. Neben zwei Arbeitssitzungen zu den Themen Wirtschaft und Energie sowie einem gemeinsamen Essen steht heute auch ein Treffen von US-Präsident Barack Obama mit Vertretern der Europäischen Union an. Am ersten Tag des Gipfels hatte der schwelende Ukraine-Konflikt die Agenda bestimmt.

