Brisbane (dpa) - Die G20-Staaten wollen Tempo beim Klimaschutz machen. Bis zum ersten Quartal nächsten Jahres sollen alle Teilnehmer an der Klimakonferenz Ende 2015 in Paris ihre geplanten nationalen Beiträge zum Kampf gegen die Erderwärmung melden, hieß es heute im Kommuniqué zum Abschluss des Gipfels in Brisbane. "Wir unterstützen energische und wirksame Aktionen, um den Klimawandel anzupacken." Gemeinsam wollten die G20 mit anderen Staaten zusammenarbeiten, um in Paris eine bindende Vereinbarung auf die Beine zu stellen.

