Naha (AFP) Die japanische Präfektur Okinawa wird künftig von einem Gouverneur regiert, der den seit Jahrzehnten geplanten Umzug eines großen US-Militärstützpunktes auf der Inselgruppe verhindern will. Medienberichten zufolge erhielt Takeshi Onaga bei der Gouverneurswahl am Sonntag rund 100.000 Stimmen mehr als der bisherige Amtsinhaber Hirokazu Nakaima. Die Wahl bringt dcen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in eine Zwickmühle. Entweder muss er sich autoritär über die Regionalverwaltung hinwegsetzen, oder er verärgert den engen Verbündeten in Washington.

