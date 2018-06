Jerusalem (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier bemüht sich heute bei Gesprächen mit der israelischen Führung um eine Beruhigung der gespannten Lage in Nahost. Er trifft in Jerusalem zunächst seinen Kollegen Avigdor Lieberman. In Israel und den Palästinensergebieten ist es in den vergangenen Wochen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und einer Anschlagsserie gekommen. Auslöser dafür war unter anderem ein Streit um die Nutzung des Tempelbergs in Jerusalem, der Muslimen und Juden heilig ist. Danach stehen Gespräche mit Staatspräsident Reuven Rivlin und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an.

