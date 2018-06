Berlin (dpa) - Die Hollywood-Schauspielerin Uma Thurman (44) würde gern in einer intakten Familie leben.

"Väter sind wichtig. Seien wir ehrlich: Der Traum ist natürlich eine intakte Familie. Die meisten wünschen sich das, wenn sie jung sind. Niemand träumt davon, Kinder allein aufzuziehen", sagte sie der "Welt am Sonntag". Die Amerikanerin war mit Gary Oldman und Ethan Hawke verheiratet, sie hat zwei Kinder mit Hawke und eines aus einer weiteren Beziehung.

"Wenn es anders kommt, muss man das Beste aus der Situation machen. Nur Liebe kann gewinnen, nur Liebe kann ausgleichen. Liebe kann jede Situation besser machen", sagt Thurman, die gerade mit einem Bambi als beste internationale Schauspielerin geehrt wurde.

Thurman war international mit den Quentin-Tarantino-Filmen "Kill Bill" und "Pulp Fiction" erfolgreich. Zuletzt war sie in Lars von Triers "Nymphomaniac" zu sehen - in einer Rolle als betrogene Ehefrau, die ihren Kindern das Bett zeigt, in dem ihr Vater ihre Mutter hinterging.