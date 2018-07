Hamburg (dpa) - ProSieben-Spaßmacher Stefan Raab hat nach

vier Siegen in Folge erstmals wieder verloren: In der 49. Folge des

Spektakels "Schlag den Raab" verlor er nach einem Nervenkrieg gegen den 34-jährigen Berliner Peter Meiners, der den Jackpot von 2,5 Millionen Euro mit nach Hause nahm. Die Entscheidung fiel erst nach 368 Minuten um 2.23 Uhr. Weil beide Kontrahenten im 15. Spiel keinen Sieger unter sich ausmachen konnten, musste erstmals ein 16. Spiel eingesetzt werden, in dem ein Flummiball nach zweimaligem Aufprall in einem Plastikkorb landen musste. Meiners schaffte das.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.