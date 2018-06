Den Haag (AFP) Aus Furcht vor einem unkontrollierbaren Ausbruch der Vogelgrippe haben die Niederlande am Sonntag einen vorübergehenden Transportstopp für Geflügel verhängt. Grund dafür sei der Fund eines bei Labortests als "hochansteckend" eingestuften Virenstamms in einer Mastanlage in Hekendorp, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Deren kompletter Hühnerbestand von rund 150.000 Tieren werde vorsichtshalber vernichtet.

