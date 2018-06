Homberg/Ohm (dpa) - Bei der Explosion eines Autos ist in Hessen ein Mann ums Leben gekommen. Sieben Menschen sind dabei in Homberg (Ohm) leicht verletzt worden, darunter zwei Polizisten. Mehrere Häuser und mehrere Autos wurden am frühen Morgen beschädigt. "Von dem explodierten Auto ist nichts mehr da. Der Motorblock flog 30 Meter weit", sagte ein Sprecher. In einem daneben liegenden Haus habe es einen Familienstreit gegeben. Der 49-jährige Vater, vermutlich ein Sprengmeister, habe gedroht, der Familie Schaden zuzufügen.

