Warschau (AFP) In Polen haben am Sonntag landesweit Regional- und Kommunalwahlen stattgefunden. Mehr als 30 Millionen Menschen in 16 Woiwodschaften waren aufgerufen, 47.000 Kommunalräte und Abgeordnete für die Regionalparlamente sowie 2500 Bürgermeister zu wählen. Die Wahl galt als spannender Test für die Regierungspartei Bürgerplattform (PO) und deren neue Regierungschefin Ewa Kopacz. Die ehemalige Parlamentspräsidentin war Ende September auf Donald Tusk gefolgt, der im Dezember als EU-Ratspräsident nach Brüssel wechselt.

