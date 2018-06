London (SID) - Tennis-Superstar Roger Federer hat das mit Spannung erwartete Endspiel gegen Branchenprimus Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) bei den ATP World Tour Finals in London verletzungsbedingt kurzfristig abgesagt. Der 33 Jahre alte Schweizer hatte sich beim umkämpften Halbfinal-Erfolg gegen seinen Landsmann Stan Wawrinka am Samstag eine Rückenverletzung zugezogen.

Seinen Verzicht verkündete Federer am Sonntag den Fans persönlich, als er eine halbe Stunde vor dem geplanten Spielbeginn (19 Uhr MEZ) im Trainingsanzug auf dem Platz erschien. Djokovic gewann damit kampflos das Tour-Finale zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt. Federer hatte seinen siebten Titel ins Visier genommen.

"Es tut mir leid, aber ich bin nicht fit genug, um zu spielen. Ich wollte nicht, dass es so endet", sagte Federer. Ab dem kommenden Freitag trifft die Schweiz im Davis-Cup-Finale auf Frankreich.

Die Aussicht auf den ersten Davis-Cup-Sieg der Eidgenossen im Finale im französischen Villeneuve-d'Ascq dürfte die Entscheidung Federers am Sonntag maßgeblich beeinflusst haben. Federer hatte am Samstag gegen Wawrinka 2:48 Stunden auf dem Platz gestanden und seinen Landsmann und Freund mit 4:6, 7:5, 7:6 (8:6) in die Knie gezwungen. Djokovic hatte sich zuvor 6:1, 3:6, 6:0 gegen den japanischen US-Open-Finalisten Kei Nishikori durchgesetzt und erstmals im Turnierverlauf Schwächen gezeigt. Am Sonntag spielte der "Djoker" statt gegen Federer in einem Showmatch gegen Andy Murray.

"Wenn er hätte spielen können, hätte er das auch getan", sagte Djokovic etwas verlegen, nachdem ihm der Pokal überreicht worden war: "Ich wünsche Roger eine ganz schnelle Genesung. Ihm steht eine wichtige Woche mit dem Davis-Cup-Finale bevor."