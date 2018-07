Mailand (dpa) - In Norditalien sind nach schweren Unwettern zwei Menschen bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen. Eine 16-Jährige und ein 70 Jahre alter Mann starben in der Nacht in Laveno-Mombello in der Lombardei in den Trümmern ihres Hauses. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Das Haus in der Nähe des Lago Maggiore wurde von einer Schlammlawine getroffen. Drei Menschen konnten sich retten, die beiden Opfer wurden unter einer einstürzenden Wand begraben. Auch heute kämpften die Lombardei, das Piemont und Ligurien laut italienischem Zivilschutz weiter mit den Folgen der Unwetter.

