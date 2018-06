Crailsheim (SID) - Aufsteiger Crailsheim Merlins hat sich nach dem Fehlstart in der Basketball-Bundesliga (BBL) von Trainer Willie Young getrennt. Als Nachfolger des Amerikaners übernimmt vorerst der bisherige Sportliche Leiter Ingo Enskat den Posten. Neuling Crailsheim ist mit nur einem Sieg aus neun Saisonspielen Tabellenletzter.

"Uns war bewusst, dass dieses Jahr in der BBL ein sehr schwieriges werden wird. Definitiv die größte Herausforderung in der gesamten Merlins-Geschichte. Doch am jetzigen Punkt werden wir noch einmal neue Impulse setzen müssen", sagte Manager Martin Romig. In der vergangenen Woche war bereits Co-Trainer Darren Stackhouse freigestellt worden.

Young hatte vor zweieinhalb Jahren Enskat als Trainer beerbt und das Team in diesem Jahr zum erstmaligen Bundesliga-Aufstieg geführt. Die Entscheidung zur Trennung kann er verstehen. "Ich bin keiner, der einfach so aus heiterem Himmel aufgibt. Doch in den letzten Wochen wurde es immer schwieriger, die Mannschaft zu erreichen", sagte Young.