Brüssel (AFP) Ein Tochterunternehmen der britischen Großbank HSBC muss sich in Belgien wegen des Verdachts des organisierten Steuerbetrugs und der Geldwäsche verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte die Schweizer Tochter HSBC Private Bank SA am Montag, "reichen Kunden" über Jahre hinweg dabei geholfen zu haben, hunderte Millionen Euro am belgischen Staat vorbeizuschleusen. Nutznießer seien hauptsächlich Diamantenhändler aus Antwerpen, deren Industrie in der belgischen Stadt angesiedelt ist.

