Ouagadougou (AFP) Zweieinhalb Wochen nach dem Umsturz in Burkina Faso ist der erfahrene Diplomat Michel Kafando zum Interimspräsidenten bestimmt worden. Der frühere Außenminister soll bis zur Wahl in einem Jahr die Geschicke des westafrikanischen Landes führen. Darauf einigten sich in der Nacht zum Montag Vertreter des Militärs und der Zivilgesellschaft, wie ein Vertreter des Wahlkomitees mitteilte. Die Nominierung wurde international begrüßt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.