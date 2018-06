Moskau (AFP) Die Volkswagen-Tochter Seat wird Russland einem Zeitungsbericht zufolge im Januar den Rücken kehren. "Seat wird seine Verkäufe in Russland ab 1. Januar 2015 einstellen", zitierte die Wirtschaftszeitung "Kommersant" am Montag Unternehmenskreise. Grund sei die schlechte wirtschaftliche Lage des Landes, vor allem der Fall der Landeswährung Rubel. Er hat seit Beginn des Jahres ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Die Autoverkäufe in Russland sind eingebrochen. Bei Seat seien die Verkäufe von Januar bis Oktober um 57 Prozent abgestürzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.