Berlin (AFP) Das System für die Lkw-Maut in Deutschland soll noch mehrere Jahre lang von Toll Collect betrieben werden. Der Vertrag mit dem Unternehmen solle um drei Jahre bis zum 31. August 2018 verlängert werden, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Montag in Berlin. Die nötigen Voraussetzungen habe in der vergangenen Woche der Haushaltsausschuss des Bundestags beschlossen. Die Vertragsverlängerung sei unabhängig vom laufenden Rechtsstreit mit Toll Collect, erklärte der Sprecher.

