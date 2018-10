Berlin (AFP) Muslimische Studierende in Deutschland können ab sofort Unterstützung durch eine eigene Begabtenförderung erhalten. Das vom Bundesforschungsministerium unterstützte Avicenna-Studienwerk nahm am Montag in Berlin in einer feierlichen Zeremonie erstmals 65 leistungsstarke und sozial engagierte muslimische Studierende und Promovierende auf. Knapp zwei Drittel von ihnen sind nach Ministeriumsangaben Frauen. Bis 2018 stellt die Bundesregierung rund zehn Millionen Euro für Avicenna-Stipendien bereit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.