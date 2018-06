Essen (AFP) Das Essener Landgericht entscheidet noch am Montag, ob der frühere Arcandor-Chef Thomas Middelhoff unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Ab 14.00 Uhr finde ein weiterer Haftprüfungstermin statt, sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Das Essener Gericht hatte den 61-Jährigen am Freitag wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt und noch im Gerichtssaal einen Haftbefehl erlassen. Bei einem ersten Haftprüfungstermin am Freitag hatte das Gericht den Haftbefehl nicht außer Vollzug gesetzt - Middelhoff wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

