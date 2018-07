Jerusalem (AFP) Angesichts der unnachgiebigen Haltung Israels beim Siedlungsausbau insbesondere im besetzten Ost-Jerusalem diskutiert die EU wesentliche härtere Strafmaßnahmen. Wie die Tageszeitung "Haaretz" am Montag berichtete, sieht ein in Brüssel zirkulierender Strafkatalog unter anderem die Abberufung von Botschaftern vor. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hatte die Existenz des Papiers am Sonntagabend bei einem Besuch in Jerusalem bestätigt, er sprach von einer "Ideenskizze".

