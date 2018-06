Brüssel (AFP) Die EU-Außenminister haben sich zutiefst beunruhigt über die Lage in Nahost gezeigt. Die EU sei "ernsthaft besorgt wegen der wachsenden Spannungen und der zunehmenden Gewalt", erklärten die Minister am Montag bei einem Treffen in Brüssel. Alle Seiten müssten sich in Zurückhaltung üben. Die EU-Außenminister erklärten, dass sie weitere israelische Siedlungsvorhaben in den besetzten Gebieten "strikt ablehnen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.