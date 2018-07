Brüssel (AFP) Im milliardenschweren Ringen um den EU-Haushalt haben die EU-Staaten und das Europaparlament am Montag in letzter Minute einen Kompromiss gesucht. Für den Nachmittag wurde eine Sitzung des Vermittlungsausschusses angesetzt, um vor Fristablauf um Mitternacht einen Kompromiss zu finden, wie es von den Beteiligten hieß. Zuvor gab es schon Treffen zwischen Abgeordneten, Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission. Am Freitag waren Gespräche im Vermittlungsausschuss gescheitert, weil die Mitgliedstaaten sich untereinander noch nicht auf eine Haltung zu den Nachtragshaushalten für das laufende Jahr geeinigt hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.