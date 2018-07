Brüssel (AFP) Die EU-Außenminister setzen im Ukraine-Konflikt vorerst nicht auf neue Sanktionen gegen Russland. Sie beschlossen am Montag bei ihrem Treffen in Brüssel aber, weitere Separatisten in der Ukraine mit Einreise- und Kontensperren zu belegen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) warb vor seiner Reise nach Moskau für einen Dialog mit Russland, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ging mit dem Land zugleich hart ins Gericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.