Brüssel (AFP) Die EU-Außenminister setzen im Ukraine-Konflikt vorerst nicht auf neue Sanktionen gegen Russland. Sie beschlossen am Montag bei ihrem Treffen in Brüssel lediglich, weitere Separatisten in der Ukraine mit Einreise- und Kontensperren zu belegen. Die neue EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprach sich für einen Dialog mit Moskau aus, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ging mit Russland hart ins Gericht.

