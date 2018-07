Prag (AFP) Die Feiern zum 25. Jahrestag der Samtenen Revolution in Tschechien sind von teils turbulenten Protesten gegen Präsident Milos Zeman geprägt worden. Bei einer öffentlichen Zeremonie wurde Bundespräsident Joachim Gauck am Montag von einem Ei am Kopf getroffen, das offenbar für den umstrittenen Kollegen bestimmt war. In der Prager Innenstadt hielten tausende Demonstranten rote Karten gegen Zeman hoch, neben Eiern wurden auch Äpfel und Tomaten geworfen.

