Berlin (AFP) Linken-Fraktionschef Gregor Gysi hat seine Partei zu einem Ende des Streits über die Israel-Politik aufgerufen. In einer am Montag in Berlin verbreiteten Erklärung nahm Gysi Bezug auf die parteiintern umstrittene Initiative einzelner Linken-Bundestagsabgeordneter zur Organisation einer israelkritischen Veranstaltung vergangene Woche. "An alle Mitglieder von Partei und Fraktion appelliere ich, ihre ideologischen Differenzen nicht anhand dieses Vorfalls auszutragen", heißt es in Gysis Erklärung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.