Berlin (AFP) Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland haben die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz gefordert. Teilnehmer des Kinder- und Jugendgipfels übergaben am Montag in Berlin ihre Forderungen an die Bundesregierung. Das Treffen mit rund hundert Teilnehmern hatte am Wochenende in der Hauptstadt stattgefunden, wie die Veranstalter Deutsches Kinderhilfswerk, terre des hommes Deutschland und Naturfreundejugend Deutschland mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.