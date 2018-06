Düsseldorf (AFP) Mit einem Streik hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi das zentrale Warenlager des Textildiscounters Kik vorübergehend lahmgelegt. Am Montagvormittag habe keine Ware das Zentrallager im nordrhein-westfälischen Bönen verlassen, die Filialen müssten sich bundesweit deshalb auf "erhebliche Engpässe" einstellen, sagte Verdi-Streikleiterin Christiane Vogt. Der Ausstand solle am Dienstag "ganztägig" fortgesetzt werden, kündigte sie an.

