Berlin (AFP) Die Neuformierung der Parteilinken hat in der SPD zu Streit geführt. Vizeparteichef Ralf Stegner wies am Montag mit scharfen Worten die Kritik aus anderen Parteigruppierungen an den Positionen der SPD-Linken zurück. Die Kritiker hätten offenbar die "Orientierung verloren", schrieb Stegner im Kurznachrichtendienst Twitter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.