Istanbul (AFP) Die türkische Regierungspartei AKP beklagt eine Zunahme anti-islamischer Umtriebe in Deutschland und anderen Staaten Europas. Die Zahl der Angriffe auf Moscheen nehme zu, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), Mustafa Sentop, während eines Besuches in Deutschland am Montag der Nachrichtenagentur Anadolu. "Rassismus und Islamfeindlichkeit in Deutschland und Europa" seien "beunruhigend". Sentop forderte insbesondere ein entschlossenes Vorgehen gegen "rassistische Hooligans".

