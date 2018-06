Düsseldorf (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter des Textildiscounters Kik im Zentrallager im nordrhein-westfälischen Bönen zum Streik aufgerufen. Bereits mit Beginn der Frühschicht am Montagmorgen um 04.00 Uhr seien die rund 500 Mitarbeiter zum Arbeitskampf aufgerufen, teilte Verdi in der Nacht zum Montag mit. Von dem Lager werden alle Kik-Filialen in Deutschland beliefert.

