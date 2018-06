Paris (AFP) Die umstrittenen Pläne für den Bau eines 180 Meter hohen Wolkenkratzers in Paris haben zu einem heftigen politischen Streit geführt. Der Pariser Stadtrat stimmte am Montag mit knapper Mehrheit gegen den Bau des dreieckigen, gläsernen Turms, der im Südwesten der Stadt gebaut werden sollte. Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die hinter dem Projekt steht, kündigte aber umgehend eine Klage gegen das Votum an.

