München (SID) - Der dänische Nationalspieler Pierre-Emile Höjbjerg hat seinen Abschied von Fußball-Rekordmeister Bayern München womöglich schon im Winter angekündigt. "Ich glaube, dass es soweit ist, einen anderen Weg zu gehen. Ich habe hier alles gelernt, Bayern ist die beste Schule, die es geben kann, doch ich fühle mich bereit, den Sprung zu schaffen", sagte der 19-Jährige dem Fachmagazin kicker. Höjbjerg steht noch bis 2016 in München unter Vertrag.

Am vergangenen Sonntag hatte Hannovers Sportdirektor Dirk Dufner das Interesse der Niedersachsen an einer Verpflichtung des Mittelfeldakteurs bekräftigt. Auch Augsburg und Mönchengladbach sollen laut kicker an Höjbjerg, der 2012 mit 16 Jahren Bayerns jüngster Bundesliga-Profi wurde, interessiert sein. Seit April 2013 kam das Talent auf lediglich 18 Pflichtspiele, nur fünf davon von Beginn an.