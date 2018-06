Vigo (SID) - Mittelfeldspieler Sami Khedira von Real Madrid führt Fußball-Weltmeister Deutschland im letzten Länderspiel des Jahres gegen Europameister Spanien am Dienstag in Vigo (20.45 Uhr/ARD) als Kapitän aufs Feld. Dies gab Bundestrainer Joachim Löw am Montagnachmittag nach der Ankunft der DFB-Auswahl in der Hafenstadt im Nordwesten Spaniens bekannt.

Khedira (27), der schon einmal im August 2012 beim 1:3 gegen Argentinien in Frankfurt/Main für einige Minuten die Spielführerbinde getragen hat, vertritt als Spielführer Manuel Neuer (28), der noch am Freitag beim 4:0-Sieg der deutschen Mannschaft in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar in Nürnberg Kapitän war. Der Torwart von Bayern München, der in den bisherigen fünf Spielen nach der WM als Kapitän fungiert hatte, konnte wegen Kniebeschwerden die Reise nach Spanien nicht mit antreten.

Neuer war seinerseits bislang nur Vertretung für seinen Vereinskollegen Bastian Schweinsteiger (30), der nach der WM von Löw zum Nachfolger des aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Philipp Lahm (31) bestimmt hatte.