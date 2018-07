Vigo (SID) - Weltmeister Toni Kroos (24) vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid Welt hat mit Bedauern auf den Ausfall seines Vereinskollegen Luka Modric reagiert. "Dass Luka sich verletzt hat, ist für unsere Mannschaft ein schwerer Schlag. Er war zuletzt in Topform. Es wird schwer für uns, ihn zu ersetzen", sagte Kroos am Montag in Vigo. In der Hafen- und Industriestadt in Galizien trifft Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) zum Jahresabschluss auf Europameister Spanien.

Der kroatische Nationalspieler Modric (29) hatte sich am Sonntagabend im EM-Qualifikationsspiel in Italien (1:1) eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste nach 28 Minuten ausgewechselt werden. Nach einer ersten Diagnose fällt der Mittelfeldspieler, der bei Real mit Kroos die Doppelsechs bildet, voraussichtlich mehrere Wochen aus. Nach weiteren Untersuchungen in Madrid soll eine endgültige Diagnose erfolgen.

Modrics Ausfall könnte eine neue Chance für Sami Khedira bieten. Der Weltmeister, der die DFB-Auswahl gegen Spanien als Kapitän aufs Feld führt, hatte zuletzt nicht nur verletzungsbedingt, sondern auch wegen der starken Auftritte von Kroos und Modric bei den Königlichen kaum Einsatzzeit.