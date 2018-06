Vigo (SID) - Manuel Neuer hält den Aderlass in der Fußball-Nationalmannschaft "auf jeden Fall" für größer als erwartet, rückt aber nicht vom Ziel "Europameister 2016" ab. "Wir wollen schaffen, was die Spanier geschafft haben. Wir wollen das Double", sagte der Welttorhüter, der im Länderspiel gegen die Spanier am Dienstag in Vigo (20.45/ARD) "vorsichtshalber" nicht spielen wird, in einem kicker-Interview.

Neuer räumte nach dem schwachen Herbst aber auch ein, dass die Rücktritte von Philipp Lahm, Miroslav Klose und Per Mertesacker "auch wegen der Verletzungen" schwer wiegen: "Ich hatte bei Weitem nicht damit gerechnet, dass gleich drei auf einmal aufhören würden."

Nachteile im Kampf um den Titel des Weltfußballers gegenüber "Marken" wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi sieht der 28-Jährige nicht. "Das glaube ich eher nicht, zumal der FC Bayern ebenfalls versucht, international immer präsenter zu werden, auch in Übersee", sagte Neuer: "Wäre ich bei Schalke geblieben, wäre ich bestimmt nicht Welttorwart geworden. Aber man müsste mich inzwischen in der Welt ohnehin sehr gut kennen, schließlich sind wir Weltmeister geworden." Insgesamt verfolge er die Wahl im Januar "schon entspannt", sagte Neuer, der bei der Auszeichnung zu Europas Fußballer des Jahres Rang zwei hinter Ronaldo belegt hatte.