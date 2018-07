Vigo (SID) - Mehr als 1000 spanische Fußballfans haben vor der Abschlusstraining von Weltmeister Deutschland für das Prestigeduell mit Europameister Spanien am Dienstag in Vigo (20.45 Uhr/ARD) kurzzeitig für Chaos gesorgt. Die Menge hatte sich am Montagnachmittag vor dem altehrwürdigen Estadio Balaidos versammelt und wollte die Übungseinheit der DFB-Auswahl live auf der Tribüne verfolgen.

Die deutsche Mannschaft trainierte aber wie angekündigt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was den spanischen Kiebitzen entgangen war. Die Ordner hatten eine Menge zu tun, um die enttäuschten Fans zu beruhigen.

Unterdessen konnte Bundestrainer Joachim Löw bei der letzten Trainingseinheit des DFB-Teams in diesem Jahr alle noch zur Verfügung stehenden 19 Akteure begrüßen. Auch Mittelfeldspieler Sami Khedira, der die deutsche Mannschaft am Dienstag als Kapitän aufs Feld führen wird, konnte trotz einer leichten Knöchelverletzung mitwirken. Ebenfalls dabei war Shkodran Mustafi. Der Abwehrspieler vom FC Valencia hatte nach dem 4:0 gegen Gibraltar am vergangenen Freitag über Wadenprobleme geklagt.

Erstmals am Training des Weltmeisters nahm Neuling Robin Knoche teil. Der Profi des VfL Wolfsburg war am Sonntag für den angeschlagenen Jerome Boateng kurzfristig nachnominiert worden.