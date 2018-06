Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. November 2014:

47. Kalenderwoche

322. Tag des Jahres

Noch 43 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Gerung, Odo

HISTORISCHE DATEN

2013 - In der japanischen Atomruine Fukushima beginnt die Bergung von rund 1500 Brennstäben aus dem Abklingbecken eines beschädigten Reaktorgebäudes. Es ist die erste Bergung von Brennstäben seit Beginn der Katastrophe vom 11. März 2011.

2004 - Russland tritt formell dem Klimaschutzabkommen bei und vollzieht damit den letzten Schritt, um das Kyoto-Protokoll in Kraft treten zu lassen.

1989 - Das Kabinett Modrow, die letzte Regierung der DDR, wird von der Volkskammer bestätigt.

1978 - Mindestens 923 Anhänger der Volkstempler-Sekte des Amerikaners Jim Jones vergiften sich im südamerikanischen Guyana.

1959 - In New York wird der Historienfilm "Ben Hur" von Regisseur William Wyler mit Charlton Heston in der Hauptrolle uraufgeführt.

1936 - Das Deutsche Reich und Italien geben bekannt, dass sie die Regierung des spanischen Generals und späteren Diktators Franco anerkennen und militärisch unterstützen.

1919 - Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg formuliert die sogenannte "Dolchstoßlegende" zur Erklärung der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg.

1865 - Die preußische Post eröffnet ihre knapp zwei Kilometer lange Rohrpost-Versuchsstrecke vom Berliner Haupttelegrafenamt zur Börse.

1626 - Der Petersdom in Rom wird von Papst Urban VIII. eingeweiht.

AUCH DAS NOCH

2005 - dpa meldet: Ein Taxifahrer aus Los Angeles hat in seinem Fahrzeug Diamanten im Wert von 350 000 Dollar (299 700 Euro) gefunden - und sie an den Besitzer zurückgegeben. Ein Diamantenhändler hatte die unscheinbare braune Tüte auf dem Rücksitz des Taxis vergessen.

GEBURTSTAGE

1971 - Cindy aus Marzahn (43), deutsche Komikerin

1959 - Ulrich Noethen (55), deutscher Schauspieler ("Comedian Harmonists")

1944 - Wolfgang Joop (70), deutscher Modeschöpfer

1939 - Margaret Atwood (75), kanadische Schriftstellerin ("Der Report der Magd")

1906 - Klaus Mann, deutscher Schriftsteller ("Der Wendepunkt"), gest. 1949

TODESTAGE

2009 - Jeanne-Claude, amerikanisch-französische Künstlerin, arbeitete mit Ehemann Christo zusammen, Verhüllung des Reichtstagsgebäudes in Berlin 1995, geb. 1935

1922 - Marcel Proust, französischer Schriftsteller ("Auf der Suche nach der verlorenen Zeit"), geb. 1871