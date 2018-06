London (AFP) Das Bischofsamt steht in der anglikanischen Kirche von England künftig auch Frauen offen. Als letztes Gremium gab am Montag in London die Generalsynode grünes Licht für die Neuregelung. Per Handzeichen wurde damit die Entscheidung einer Synode vom Juli bestätigt, die später auch parlamentarische Zustimmung erhielt. Justin Welby, Oberhaupt der anglikanischen Kirche und Erzbischof von Canterbury, begrüßte die Neuregelung und rief Kritiker auf, nun "zusammen vorwärts zu gehen". Die erste englische Bischöfin könnte im kommenden Jahr geweiht werden.

