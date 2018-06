Singapur (AFP) Der Chef der britischen Zentralbank, Mark Carney, hat sich für eine staatliche Aufsicht über die Gehälter von Bank-Managern ausgesprochen. Die Reihe von Skandalen in jüngster Zeit mache das Argument der Branche, es handle sich bei kriminellen Angestellten lediglich um "einige faule Äpfel", sei "unhaltbar" geworden, sagte Carney am Montag auf einer Konferenz in Singapur. Es würden "möglicherweise" Standards für Festgehälter und Sonderzahlungen gebraucht. Erst in der vergangenen Woche hatten die Aufsichtsbehörden in Großbritannien, den USA und der Schweiz wegen der Manipulation von Devisenkursen hohe Bußgelder gegen sechs Banken verhängt.

