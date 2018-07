Neu Delhi (AFP) Die Königin des US-Realityfernsehens, Kim Kardashian, wird am Samstag einen Gastauftritt in der indischen Version von "Big Brother" haben. "Hallo Indien, ich komme ins Haus von Bigg Boss", hieß es in einer vom Sender Colors am Montag veröffentlichten Erklärung des 34-jährigen Starlets. Sie werde gemeinsam mit den Kandidaten der Show von Bollywood-Star Salman Khan in Aktion treten, versprach Kardashian. Es ist ihr erster Besuch in Indien.

