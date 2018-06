Sydney (dpa) – Mit einem Besuch der Oper in Sydney und einer Rede zur internationalen Politik beendet Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Australien ihre bisher weiteste Auslandsreise. Ihren Vortrag wird sie am Lowy-Institut, einem renommierten sogenannten Think Tank zu internationalen Fragen, halten. Vor ihrem Rückflug nach Berlin trifft sie sich noch mit einem Anwalt der Aborigines. Ende des 18. Jahrhunderts wurden Zehntausende Ureinwohner von den Kolonialherren von ihrem Land vertrieben und zum Teil getötet. 2008 entschuldigte sich die Regierung für das Leid, das den Aborigines zugefügt wurde.

