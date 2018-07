Genua (AFP) Zur großen Sorge von Umweltschützern sollen in den kommenden Jahren wieder deutlich mehr Thunfische in Mittelmeer und Ostatlantik gefangen werden. Die beteiligten Länder einigten sich am Montag in Genua, die Quote für Roten Thunfisch - Nordatlantischer Thun oder Blauflossen-Thunfisch genannt - auch in den kommenden drei Jahren jeweils um 20 Prozent anzuheben, wie der World Wide Fund For Nature (WWF) mitteilte. "Die enormen Anstrengungen der vergangenen Jahre zum Schutz der Bestände könnten schnell zunichte gemacht werden", erklärte der WWF.

