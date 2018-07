Tokio (AFP) Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal wieder in die Rezession gerutscht. Nach einem Minus von 1,9 Prozent im zweiten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal, wie die Regierung am Montag mitteilte. Verantwortlich ist vor allem die Erhöhung der Mehrwertsteuer im April von fünf auf acht Prozent: Seitdem üben sich die Verbraucher in Kaufzurückhaltung. Regierungschef Shinzo Abe steht vor den Scherben seiner "Abenomics" genannten Politik. Beobachter erwarten, dass er bereits am Dienstag vorgezogene Neuwahlen ausruft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.