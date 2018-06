Tokio (AFP) Der japanische Autobauer Toyota stellt nach mehr als 20 Jahren Entwicklung am Dienstag sein erstes Brennstoffzellenauto vor. Der Mirai (japanisch für Zukunft) soll in Japan sieben Millionen Yen (derzeit 48.000 Euro) kosten und kommenden Sommer auch in Europa und in den USA beim Händler stehen. Das Brennstoffzellenauto sei "ein Wendepunkt in der Automobilindustrie", sagte Konzernchef Akio Toyoda in einem am Montag veröffentlichten Werbevideo. Es könne 480 Kilometer mit einer einzigen Batterieladung fahren - und lasse dabei nur Wasserdampf in die Atmosphäre.

